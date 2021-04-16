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    BİSAM: Açlık sınırı 2 bin 716, yoksulluk sınırı 9 bin 395 lira

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104161044288956-bisam-aclik-siniri-2-bin-716-yoksulluk-siniri-9-bin-395-lira/

    Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk sınırı Mart 2021 araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 716 lirayken, yoksulluk sınırı ise 9 bin 395 lira olarak hesaplandı.

    Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) tarafından her ayın ilk haftasında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıklamasını takiben hazırlanan açlık ve yoksulluk sınırı verileri kamuoyuyla paylaşıldı. 

    Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük 90.53 lira harcaması gerekiyor. 

    Sadece gıda için dört kişilik bir ailenin aylık 2 bin 716 lira harcaması gerektiğine işaret eden araştırmada “Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 716 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 395 lira olarak gerçekleşmiştir ifadeleri kullanıldı. 

    '18 yılda açlık sınırı 6.51 kat arttı'

    2003 yılının Mart ayında 4 kişilik bir ailenin, günlük minimum 13.9 liraya sağlıklı beslenebildiğinin vurgulandığı araştırmada, “Bugün ancak 90.53 liraya sağlıklı beslenebilmektedir. Buna göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.51 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.44 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla oldu. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 23.45 lira, yetişkin bir erkeğin 24.27 lira, 15-18 yaş arası bir gencin 25.79 lira, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 17.02 liradır” denildi.

    ‘En yüksek maliyet grubu süt ve süt ürünleri’

    Günlük harcamalarda Mart ayında 31.80 liralık harcama gereksinimi ile en yüksek maliyet grubunun süt ve süt ürünleri olduğu belirtilen araştırmada Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 17.53 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 14.81 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.88 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 6.64 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 1.44, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4,38 lira harcama yapılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

    Araştırmada İzmir’de açlık sınırı 2 bin 941, İstanbul’da 2 bin 871 ve Ankara’da 2 bin 668 lira olarak tespit edildi

    Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Mart 2021 dönemi açlık sınırı verileri de hesaplandı. İzmir’de açlık sınırının 2 bin 941 lira olarak belirlendiği araştırmada, İstanbul 2 bin 871 liralık açlık sınırı İzmir’i takip ediyor. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 668 lira olarak tespit edildi.

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    Etiketler:
    Sebze, Tavuk, et, Süt, Enflasyon, İzmir, Ankara, İstanbul, Yoksulluk sınırı, Açlık sınırı, Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM), Türkiye
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