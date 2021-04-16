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    Türkiye, kedi, köpek maması, ihracat

    Türkiye, kedi ve köpek maması ihracatından 176 milyon dolar kazandı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104161044290174-turkiye-kedi-ve-kopek-mamasi-ihracatindan-176-milyon-dolar-kazandi/

    Türkiye'de son yıllarda büyüyerek gelişen kedi ve köpek maması sektöründe ihracat, 2020 yılında bir önceki döneme göre yüzde 11.8 artarak, 176 milyon 200 bin dolara yükseldi.

    Evcil hayvan besleyen ailelerin sayısının artmasıyla Türkiye'de mama arzında ithalat yoğunluklu pazarın gün geçtikçe büyüdüğünü fark eden yerli yatırımcılar, kedi köpek maması sektörüne milyon dolarlık yatırımlar yapmaya başladı.

    Yurt içi piyasada elde ettikleri başarının ardından ihracata da yönelen yerli yatırımcılar, kısa sürede kedi ve köpek maması ihracatında elde ettiği başarıyla bazı geleneksel ihraç ürünlerinden çok daha fazla ihracat yaptı.

    Ege İhracatçı Birlikleri'nden derlenen verilere göre Türkiye'deki kedi ve köpek maması sektörünün 110 ülkeye yaptığı ihracat 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11.8 artarak, 157 milyon 535 bin dolardan, 176 milyon 200 bin dolara yükseldi.

    Salihli merkez haline geldi

    Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) aldığı yatırımlarla Türkiye'de kedi ve köpek maması üretiminin önemli merkezlerinden biri oldu. 2009'da bir firmanın kedi ve köpek maması üretimine başladığı Salihli OSB'de bugün, toplamda 4 firma ‘can dostlar’ için mama üretiyor, 2 firma ise mama üreticilerine yem katkısı sağlıyor.

    Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, yerli yatırımların etkisiyle 10 yıl öncesine kadar yüzde 80 ithal ürünlerin hakim olduğu pazarda durumun tersine döndüğü, artık pazardaki payın yüzde 80 yerli, yüzde 20 ithal mama olarak dağılım gösterdiğini ifade etti.

    En başta iç piyasaya çalışan yerli kedi ve köpek maması üreticilerinin 10 yılda gelişerek ihracatçı konuma geldiklerine dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:

    "İlk fabrikamız 2009 yılında üretime geçti. Çok kısa bir süre sonra ikinci fabrika kuruldu. Sonra diğer yatırımların da gelmesiyle fabrika sayımız 4 oldu. Türkiye'nin mama üretim merkezi haline geldik, ülkemizde üretilen kedi ve köpek mamasının yüzde 60'ı Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkmaya başladı. Salihli Organize Sanayi Bölgemizdeki 4 fabrikamız, geçen yıl yaklaşık 60 ülkeye kedi ve köpek maması ihracatı yaptı. Yine bu ihracatı yapan 4 fabrikamızın yanında yem katkıları üreten iki fabrikamız daha var. Mama katkısı üreten 2 firmamızın da ihracata dönük çalışmaları var."

    Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde kedi ve köpek maması üreten bir firmanın satış ve pazarlama müdürü Gizem Tuğrul da 4 yıl önce sektöre adım attıklarını hatırlatarak, "13 bin 500 metrekare tesisimizde yıllık 50 bin ton kedi ve köpek maması üretiyoruz. Şu an için tek hatta üretim yapıyoruz ancak 2022'de 2. üretim hattımızı açıp, kapasitemizi iki katına çıkarmak istiyoruz. 30 ülkeye aktif olarak ihracatımız söz konusu" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Büyüme, ihracat, Türkiye, evcil hayvan maması
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