AK Parti'den kanun teklifi: Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerine teminat şartı geliyor

Meclis'e sunulan teklife göre, akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL; halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1’i tutarında teminat alınacak.

AK Parti, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören 15 maddelik kanun teklif Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre, akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL; halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1’i tutarında teminat alınacak.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, bu teminatı vermeyenlere, 25 bin TL’den az ve 1 milyon TL’den fazla olmamak üzere brüt satışlarının binde 3’ü özel usulsüzlük cezası verilecek. Ayrıca akaryakıt ve LPG piyasasında olup teminatlarını vermeyenler, teminatlarını verene kadar faaliyetten men edilecekler.