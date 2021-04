Musk'ın tweetinin ardından Dogecoin rekor kırdı

Elon Musk, Dogecoin'e desteğini sürdürüyor. Musk'ın Dogecoin'e yönelik hemen her tweetinin ardından değeri yükselen Dogecoin, bu sefer milyarder girişimcinin İspanyol ressam Joan Miró'nun bir eserini paylaşarak 'Doge Barking at the Moon' ifadelerini kullanmasının ardından artışa geçti. Musk, tweetinde orijinal ismi 'Dog Barking at the Moon' (Ay'a Havlayan Köpek) olan eserin adını popüler alt coin'e gönderme yaparak 'Doge' kelimesiyle paylaştı.

Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

​Bu tweetin ardından, sanal para birimi bu sabah yüzde yüzden fazla değer kazanarak, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.298 dolara ulaştı.

​Dogecoin'in kripto piyasasındaki değeri iki gün önce de artarak 10 cent'e ulaşmıştı.

2013 yılında mizahi amaçla ortaya çıkan Dogecoin, Elon Musk’ın sosyal medya gönderileri sayesinde iyi bir artış yakaladı. Twitter'da 50 milyondan fazla takipçisi olan teknoloji milyarderi, şubat ayında Bitcoin rakibininin değerini tweetleriyle yüzde 50'den fazla artırdı.

Dogecoin'in değeri ocak ayının başında 1 cent'ten daha azdı. Yılın başından bu yana yüzde 5.000'den fazla yükseldi.