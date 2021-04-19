Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Yöntem eleştirilebilir ama 'yolsuzluk var' denemez

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) 128 milyar doların akıbetiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Elvan, "Yöntem eleştirilebilir ama 'yolsuzluk var' denemez" ifadesini kullandı. Elvan ayrıca, platformlarda işlem yapan tarafların birbirini bilmediğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, NTV Ankara İstibarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.

Bakan Elvan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. MB olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor.

-Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı.

-Hazine'ye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir.

-2017'de imzalanan protokol yasaldır.

-İşlemler Hazine hesapları üzerinden MB tarafından yapıldı.

-İşlemler elektronik platformlarda gerçekleştirildi.

-Elektronik işlem platformlarında piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyor, buralarda herhangi bir şahıs yok. Taraflar kesinlikle birbirlerini bilmiyorlar.

-Ne kadarlık döviz satımı, alımı gerçekleştirilmiş hepsini görebilme imkanınız var.

-Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez.

-Bu işin gerçek sahibi Merkez Bankasıdır, teknik düzeyde bir açıklama yapmadan benim bir açıklama yapmamın MB'nin bağımsızlığı üzerinde bir gölge oluşturabileceğini düşünerek açıklama yapmadım, MB'den teknik açıklama geldiği için ben de açıklama yaptım.

-Verileri açıklamak MB'nin kararı, ama ben fayda görüyorum.

-Kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil.

​