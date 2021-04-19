Bloomberg: Petrol rezervlerinin azalması, petrol fiyatlarını 74 dolara çıkarabilir

Koronavirüs pandemisi sırasında biriken eşi görülmemiş büyüklükteki petrol rezervlerinin neredeyse eridiğini yazan Bloomberg, yılın ikinci yarısında üreticileri kurtaracak ancak tüketicileri kızdıracak bir fiyat artışı için gereken zeminin oluştuğunu savundu. Uzmanlara göre Brent petrolünün fiyatı 74 dolar ve üzerine tırmanabilir.

Bloomberg, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verilerine dayandırdığı haberinde geçen yıl pandemiyle birlikte petrol talebinin düşmesiyle birlikte gelişmiş ekonomilerin rezervlerinde depolanan petrolün şubat ayı itibarıyla sadece beşte birinin kaldığına dikkat çekti.

IAE'ye göre gelişmiş ekonomilerdeki petrol stokları, şubat ayında 2015-2019 dönemi ortalamasının sadece 57 milyon varil üzerinde gerçekleşirken, Temmuz 2020'de 249 milyon varil seviyesinde, yani yaklaşık 5 kat daha fazlaydı. Bloomberg, son aylarda talebin artması nedeniyle rezervlerin daha sert bir şekilde azaldığını vurguladı.

Bloomberg'e demeç veren Citigroup Inc uzmanı Ed Morse, "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ndeki (OECD) ticari petrol stokları şimdiden beş yıllık ortalamalarına geri döndü. Fazla petrolden geriye kalanların neredeyse tamamı kalıcı bir petrol rezervi inşa eden Çin'de bulunuyor" dedi.

Habere göre ABD'nin hidrokarbon rezervleri de, neredeyse salgın öncesindeki seviyeye dönerek şubat ayında 1.28 milyar varile ulaştı. ABD'nin doğu kıyısında petrol rezervleri ise geçen hafta son 30 yılın en düşük seviyesini gördü.

Piyasadaki dengelemenin devam edeceği öngörüsünde bulunan Citigroup'un tahminlerine göre yılın ikinci yarısında küresel stoklar günde 2.2 milyar varil azalacak ve bu da, Brent petrolünün fiyatını 74 dolara ve üzerine çıkaracak.