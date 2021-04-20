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    Bekir Pakdemirli

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğan dağıttık

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104201044316954-tarim-ve-orman-bakani-pakdemirli-toplam-40-bin-ton-patates-ve-10-bin-ton-kuru-sogan-dagittik/

    Bekir Pakdemirli, “Bugüne kadar 81 ilimizde, toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğanın dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece, üreticimizin depolarındaki ürünlerin israf olmasını önleyerek gelecek sezonda üretim yapma isteğini de güçlendirdik” ifadelerini kullandı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı’ düzenlendi. Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

    Çalıştayda konuşan Bakan Pakdemirli, dünyada 690 milyon insanın yatağa aç gittiğini söyleyerek,Gıda ekosisteminde, adaletsiz bir düzen, kayıp ve israf hüküm sürüyor. Bir yanda gıdalar çöpe atılırken, diğer yanda ise insanların açlık nedeniyle hayatını kaybetme riski var. Dünyada sağlıksız yeme alışkanlıkları nedeniyle sağlığa ayrılan bütçe, yıllık 2 trilyon dolar. Gıda kaybının ekonomik bedeli, gelişmekte olan ülkelerde 310 milyar dolar, gelişmiş ülkelerde ise 680 milyar dolar. İsraf edilen gıdayı üretmek için gerekli ekili alan Çin’in yüzölçümü kadar, yani 9.6 milyon km2’dir. İşte gıda bankacılığı bu sorunların azaltılmasına doğrudan katkı sağlayacak önemli bir mekanizma, önemli bir sistemdir dedi.

    ‘İlk amacımız gıdada kayıp ve israfı önlemek’

    Türkiye’de her yıl 19 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini söyleyen Pakdemirli, israfı önleyecek alışkanlıkların öne çıkartılması gerektiğini belirtti. İlk defa gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin ulusal strateji belgesini oluşturulduğunu da vurgulayan Bakan Dr. Pakdemirli, şunları kaydetti:

    “Bu stratejiyi hayata geçirecek eylem planımızı hazırladık. Bu plan çoğulcu ve ortak yaklaşımın güzel bir örneği oldu. Herkesin sahiplenebileceği, sorumlu ve ilgili kuruluşların belirli olduğu bir yol haritası ortaya konuldu. Son bir yılda ise eylem planımızda yüzde 50 gibi önemli bir ilerleme kaydettik. Gıdanı Koru Kampanyası Strateji ve Eylem planında toplam 4 amaç belirledik; İlk amacımız; gıdada kayıp ve israfı önlemek. İkinci amacımız; mümkünse gıdayı kurtarmak ve yeniden dağıtmak. Üçüncü amacımız; insani tüketimi mümkün değilse, yem olarak kullanmak. Dördüncü ve son olarak da; atık gıdanın geri dönüşümünün sağlanması.”

    ‘Gıda Bankacılığı, ihtiyaç sahipleriyle güvenilir gıdayı ücretsiz olarak buluşturan bir yapıdır’

    Bakan Pakdemirli, Ekonomi Reform Programı Eylem Planı’nda gıda kaybı ve israfının önlenmesi konusunun da yer aldığı bilgisini verdi:

    “Bu kapsamda belirlenen 7 tane alt eylemin 5’inden Bakanlığımız doğrudan sorumludur. Bahsettiğim bu alt eylemlerden bir tanesi, Gıda israfının önüne geçmek amacıyla Gıda Bankacılığı Sistemini cazip hale getirmek ve bunu yaygınlaştırmaktır. Gıda Bankacılığı, gıda israfının önüne geçmede en etkili silahlarımızdan birisidir. Gıdanı Koru Stratejik Amaçlarımızdan da ikincisini oluşturmaktadır. Gıda Bankacılığı ihtiyaç sahipleriyle güvenilir gıdayı ücretsiz olarak buluşturan bir yapıdır. Aslında sadece gıda değil, insanca yaşamak için gerekli olan, hijyen malzemeleri, kıyafet, kitap ve oyuncak da bazen bu sisteme dahil olabilmektedir.”

    Toprak Mahsulleri Ofisinin vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttığı patates ve kuru soğanın güzel bir gıda bankacılığı örneği olduğunun altını çizen Bakan Dr. Pakdemirli, “Bugüne kadar 81 ilimizde, toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğanın dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece, üreticimizin depolarındaki ürünlerin israf olmasını önleyerek gelecek sezonda üretim yapma isteğini de güçlendirdik bilgisini verdi.

    Tarım ve gıda üretiminin bir ülkenin gücü olduğunu söyleyen Bakan Dr. Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Ülkemiz gıda güvenliği bakımından Dünyada en avantajlı ülkelerden birisidir. Tarım alanı bakımından Dünyada 17. sırada olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, Dünyada ise ilk 10 içindeyiz. Tarımsal üretimimizdeki artış her yıl devam ediyor. 2020 yılında toplam bitkisel üretimimiz 126 Milyon tona yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.”

    Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ise gıda israfının önlenmesi konusunda bir yarışma başlatıldığını duyurdu. “Belediyelere diyoruz ki gıda israfını önleme adına bir fikriniz var mı? Açtığımız yarışmada diyoruz ki bir fikrin varsa gel bizimle paylaş. Derece alanlara çok önemli destekler veriyoruz” açıklamalarında bulundu.

    Etiketler:
    Ücretsiz, dağıtım, Soğan, Patates, Bekir Pakdemirli
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