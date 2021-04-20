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    Adil Karaismailoğlu

    Bakan Karaismailoğlu: PTTAVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104201044318814-bakan-karaismailoglu-pttavmyi-bolgedeki-en-buyuk-5-oyuncudan-biri-yapmak-istiyoruz/

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "PTTAVM sayesinde lojistik altyapımız, insan kaynağımız ve teknolojimizle sürdürülebilir bir e-ticaret ve e-ihracat modeline öncülük edebileceğimize inanıyoruz" dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTTAVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istediklerini bildirdi.

    Karaismailoğlu, PTTAVM operasyon merkezinde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, e-ticaretin son yıllardaki gelişimiyle küresel ekonomi için büyük önem arz eder hale geldiğini söyledi.

    E-ticaretin artık bir günde milyarlarca dolarlık alışverişin yapıldığı bir sektör olduğunu anlatan Karaismiloğlu, "Halen dünyada e-ticaret sitelerini kullanan 1.9 milyar kişi var. Tüketicileri, tedarikçilerle, satış noktasıyla bankalarla ve dağıtım şirketleriyle aynı platformda bir araya getiren e-ticarette, koordinasyonun ve teknolojik altyapının başarısı, verimliliğin en önemli kriteri haline geldi. İnternet altyapısıyla taşımacılık altyapınız ne kadar gelişirse e-ticaretin gelişimi de o kadar hızlı oluyor" diye konuştu.

    ‘PTTAVM.com ile e-ticarette yeni dönem başladı’

    PTT'nin altyapısını da e-ticaret faaliyetlerini destekleyecek şekilde geliştirmenin ne kadar yerinde bir adım olduğunu gösterdiğini ifade eden Karaismailoğlu, 2012'de hizmete başlayan PTTAVM.com ile Türkiye'de e-ticaret alanında yeni bir dönem başladığını belirtti.

    Karaismailoğlu, PTTAVM.com'un 181 yıllık PTT mirasını ve deneyimini de yanına alarak bugüne kadar hiçbir e-ticaret sitesinin ulaşamadığı noktalara e-ticaret hizmeti sunabildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

    "25 binden fazla tedarikçiyle çalışan ve 25 milyondan fazla ürünü kullanıcılarla buluşturan PTT, Türkiye'de bu alanda haklı bir konum elde etmiştir. PTTAVM’nin halihazırda 10 milyon üyeyi aşması hepimiz için çok sevindiricidir. PTTAVM'nin başarısı elbette tesadüf değildir, planlı ve stratejik adımlarımızın sonucudur. PTTAVM, PTT Kargo, PTTBANK başta olmak üzere tasarladığımız, farklı hizmet modelleriyle çalışan PTT markalarının bilinirliği ve beğenisi giderek yükselmektedir. PTTAVM, tüm ürünlerini Türkiye'nin her köşesine PTT Kargo ile hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırırken, PTTBank sayesinde de kapıda ödeme seçeneğiyle güveni daha da artırmaktadır. PTTAVM'nin ülke ekonomisine çok önemli bir katma değeri daha var. Kurumumuz, yerli üreticilerimizin, gelişen e-ticaret pazarından hak ettiği payı alması ve dünyaya açılması için de fırsatlar sunuyor."
    ‘53 ülkeye e-ihracat gerçekleştirdik’

    Yerli üreticinin hiçbir ek işlem veya maliyetle karşılaşmadan anlaşmalı ülkelere PTT güvencesiyle ihracat yapabildiğini ve tüm dünyada geniş pazarlara ulaştırdığını dile getiren Karaismailoğlu, Ocak 2021 sonu itibarıyla 53 ülkeye e-ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı.

    Hedeflerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

    "PTTAVM ile e-ticaret alanındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve PTTAVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz. PTTAVM sayesinde lojistik altyapımız, insan kaynağımız ve teknolojimizle sürdürülebilir e-ticaret ve e-ihracat modeline öncülük edebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle iş dünyamızı pek çok açıdan geliştiren ve inovasyona yönlendiren e-ticaret alanında, nasıl büyüyebileceğimiz konusunda hep beraber fikir üretmek durumundayız."
    Etiketler:
    ihracat, lojistik, E-ticaret, Adil Karaismailoğlu
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