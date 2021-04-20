Bloomberg: Dogecoin'in toplam değeri 50 milyar dolara ulaştı

Sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıkan kripto para birimi Dogecoin kendisini ciddi şirketler arasında buldu. Son verilere göre 50 milyar doları bulan Dogecoin'in değeri Ford Motor Co. ve Kraft Heinz Co.'nun piyasa değerinden daha büyük.

CoinMarketCap.com'a göre, geçen hafta yüzde 400'lük bir artışın ardından, tüm dünyada dolaşan Dogecoin'lerin toplam değeri yaklaşık 50 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg'in haberine göre söz konusu veriler Dogecoin'i kendisinden daha büyük markalar olan Ford Motor Co. ve Kraft Heinz Co.'nun piyasa değerinden daha büyük ve neredeyse Twitter'a eşit olmasını sağladı.

© Fotoğraf : Bloomberg Twitter Dogecoin, Ford Motor Co. ve Kraft Heinz Co.'nun piyasa değerini aştı

Özellikle sosyal medya kullanıcılarının #DogeDay hashtagi ile yaptığı '20 Nisan Dünya Doge günü' paylaşımlarıyla Dogecoin son zamanlarda yükselişe geçti.

Kripto para birimi Dogecoin, Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder girişimci Elon Musk'ın tweetininin ardından yüzde yüzden fazla artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.