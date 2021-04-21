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    Şirketler borsadan 4 milyar lira sermaye çekti

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104211044324590-sirketler-borsadan-4-milyar-lira-sermaye-cekti/

    Yılın başından itibaren şirketler, bedelli sermaye artırımı ve halk arz yolu ile Borsa İstanbul'dan 4.07 milyar lira sermaye çekti. 7 halka arz ile şirketler toplam 2.23 milyar TL sermaye toplarken, en fazla sermayeyi çeken şirket Galata Wind oldu.

    Yatırımcı sayısının son 100 günde 1 milyon 977 binlerden 2.66 milyona yükseldiği Borsa İstanbul'dan şirketler bu yılın başından bu yana bedelli sermaye artırımı ve halk arz yolu ile 4.07 milyar lira sermaye çektiler.

    Foreks'in Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, yılbaşından bu yana 19 şirket bedelli sermaye artırımına gitti. Bu şirketler, borsada işleme açık hisse senedi sınıfları ve yıl başındaki fiili dolaşım oranları dikkate alındığında sermaye artırımı yolu ile piyasadan 1 milyar 839.34 milyon TL topladılar.

    Bedelli sermaye artırımı yolu ile piyasadan en fazla sermaye çeken şirket 612.7 milyon TL ile İhlas Holding oldu. İhlas Holding'i 311.2 milyon TL ile Cemaş Döküm takip etti. Üçüncü sırada ise 187.5 milyon TL ile İzmir Demir Çelik yer aldı.

    7 halka arz 2.23 milyar lira çekti

    Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, yıl başından bu yana yapılan 7 halka arz ile şirketler toplam 2.23 milyar TL sermaye çekmeyi başardı.

    Halka arz yolu ile en fazla sermaye çekmeyi başaran şirket yarın işlem görmeye başlayacak olan Galata Wind oldu. Galata Wind 676.5 milyon TL sermaye topladı.

    Galata Wid'i 395 milyon TL ile Qua Granite ve 270 milyon TL ile Tureks Turizm takip etti.

    Halka arz sürecinde talep toplamaya devam eden Biotrend, Aydem ve Çan2 Termik de hesaba katıldığında ise bu yıl halka arzlar yolu ile piyasadan çıkan sermaye miktarı 4.32 milyar TL'ye ulaşacak.

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    Etiketler:
    Galata Wind, İhlas Holding, Sermaye, Borsa İstanbul, Borsa, BİST
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