Son dönemde özellikle muhalefet partileri tarafından yöneltilen "128 milyar dolar nerede?" sorusuna AK Parti'den videolu yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) 128 milyar doların akıbetiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yanlış, baştan sona cehalet" dedi.

Erdoğan'ın konuşması sırasında salonda AK Parti tarafından hazırlanan video gösterildi. Video, "Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter, çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et" ifadesiyle başlıyor.

'128 milyar dolar nerede?' sorusuna AK Parti'den videolu yanıt: 'Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın'https://t.co/pyxzNlmneB pic.twitter.com/6xeZdbFmCz — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 21, 2021

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