Dolar ve euro yükselişte

Türk lirası varlıklarda değer kayıpları öne çıkarken, dolar ve euro yükselişini sürdürüyor.

Bu sabah 8.29'un üzerini test eden dolar kuru 8.27 liradan, euro da 9.95'ten alıcı buluyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8.1870 lira, euro'nun satış fiyatı ise 9.8430 lira olmuştu.