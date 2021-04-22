Merkez Bankası'ndan 20 tonluk altın swap ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 56 milyar 999 milyon 999 bin lira, 3 Mayıs vadeli repo ihalesiyle de 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

İhalelere toplam 156 milyar 670 milyon liralık teklif geldi. 29 Nisan vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20.88 seviyesinde, 3 Mayıs vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20.86 seviyesinde gerçekleşti.