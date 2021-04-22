Malezya, dünyanın ilk 'faizsiz sürdürülebilirlik tahvilini' piyasaya sürdü

Malezya Ulusal Haber Ajansı'nın (BERNAMA) haberine göre, toplam 800 milyon dolar değerindeki 10 yıllık ve 500 milyon dolar değerindeki 30 yıllık tahviller dünyanın farklı bölgelerinden yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

Getirileri, faizle değil sürdürülebilir büyümeye yönelik, çevre dostu yatırımların kazançlarıyla ödenecek tahviller, 'dünyanın ilk faizsiz sürdürülebilirlik tahvili' olma özelliği taşıyor.

ABD dolarına endeksli tahvillerin arzında 6.4 katı talep toplanırken, 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 2.07, 30 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 3.075 oldu.

Hükümet, yoğun talep üzerine başlangıçta 10 milyar dolar olması planlanan tahvil arzını 1.3 milyar dolara çıkardı.

Küresel piyasada yatırımcıların ilgisiyle karşılaşan tahvillerden 10 yıl vadelilerin yüzde 55'i Asya, yüzde 33'ü Avrupa ile Ortadoğu ve Afrika bölgesi (EMEA), yüzde 12'si ABD'deki yatırımcılar tarafından satın alındı.

30 yıl vadeli tahvillerin yüzde 46'sı Asya, yüzde 33'ü Avrupa ile Ortadoğu ve Afrika bölgesi (EMEA), yüzde 21'i ise ABD'deki yatırımcıların portföylerinde yerini buldu.

Yatırımcı türlerine göre; 10 yıl vadeli tahvillerin yüzde 67'si fon yöneticileri ile sigorta şirketlerine, yüzde 18'i hükümetlere ve merkez bankalarına, yüzde 14'ü bankalara, yüzde 1'i diğer yatırımcılara dağıtıldı.

30 yıl vadelilerin yüzde 83'ü fon yöneticileri ile sigorta şirketleri, yüzde 10'u bankalar, yüzde 4'ü hükümetler ve merkez bankaları, yüzde 3'ü diğer yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.

Due to overwhelming demand, GoM decided to upsize the issuance from the initial USD1.0 bil to USD1.3 bil, which was ultimately oversubscribed by 6.4 times. — Bond Pricing Agency Malaysia (@BPA_Malaysia) April 22, 2021

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyecek

Malezya Maliye Bakanı Zafrul bin Tengku Abdülaziz, yaptığı açıklamada, "Yatırımcıların yeni Sürdürülebilirlik Tahvili satışımıza verdiği güven oyu karşısında mutlu ve gururluyuz. Bu, onların aynı zamanda Malezya ekonomisinin güçlü temellerine ve sağlam büyüme perspektifine duyduğu güveni yansıtıyor" dedi.

'Sukuk' adı verilen faizsiz bono ve tahviller, İslam hukukuna uygun, kar payına dayalı faizsiz finansal kazanç enstrümanları olarak biliniyor.