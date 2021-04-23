Kayıt
02:26 23 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    New York borsası, zenginlerden alınan vergilerin artırılacağına dair haberlerin ardından düşüşle kapandı

    © REUTERS / Brendan McDermid
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1044011355_0:0:1801:1012_1200x675_80_0_0_7b4a570ba011cfd857aa0286e8cf796b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104231044340476-new-york-borsasi-zenginlerden-alinan-vergilerin-artirilacagina-dair-haberlerin-ardindan-dususle/

    New York borsası, ABD Başkanı Joe Biden'ın zenginlere yönelik vergileri artırmayı planladığına ilişkin haberlerin ardından günü sert düşüşle tamamladı.

    Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0.94 azalarak 33.815.90 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0.92 azalarak 4.134.96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0.94 azalışla 13.818.41 puana düştü.

    Biden'ın ekonomi planının bir sonraki aşamasını oluşturan çocuk bakımı ve eğitim gibi harcamaların finansmanı için zenginlere yönelik vergilerin artırılmasının planlandığına ilişkin haberlerin ardından endeksler negatif bir seyir izledi.

    ABD basınındaki haberlerde, 2017'de Donald Trump'ın vergi reformuyla yüzde 37'ye indirilen en üst gelir vergisi diliminin yüzde 39.6'ya yükseltilmesinin planlandığı bildirildi.

    Biden'ın 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerindeki vergileri de artıracağı, söz konusu vergi oranını yüzde 20'den yüzde 39.6'ya çıkaracağı kaydedildi.

    Hafta başından bu yana zayıf olan veri gündemi ise bugün hareketlenirken, ülkede işsizlik maaşı başvuruları düşüş göstermeye devam etti.

    ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Nisan ile biten haftada 547 bine gerileyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

    Piyasaların odağında bulunan ve geçen hafta kaydettiği düşüş eğiliminin ardından bu hafta başında yeniden yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1.53 seviyelerine kadar geriledi.

    ABD Başkanı Joe Biden
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Biden yönetimi zenginlerden alınan vergileri artırmayı hedefliyor
    Şirketlerin ilk çeyrek bilançoları da piyasalar tarafından yakından takip edilirken, ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines bu yılın ilk çeyreğinde 1.3 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Şirketin geliri de ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52.9 azalışla 4 milyar dolara geriledi.

    Southwest Airlines ise geçen yılın ilk çeyreğinde yaşadığı 94 milyon dolarlık zararın ardından bu yılın ilk çeyreğinde 116 milyon dolarlık kar açıkladı. Şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir ise geçen yıla göre yüzde 51.5 azalarak 2.1 milyar dolara geriledi.

    ABD'de bir hedge fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrüde düşmesi nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya olduğunu duyuran İsviçre merkezli Credit Suisse ise yılın ilk çeyreğinde 275 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi.

    Analistler, piyasalarda yarın ABD'nin nisan ayına ilişkin imalat ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ile mart ayına ait konut satış verilerinin takip edileceğini belirtti.

    Etiketler:
    S&P 500, Dow Jones Endeksi, Vergi, Joe Biden, ABD, New York borsasi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır
    Bugün çevre sorunlarına dikkat çekmeyi hedefleyen Dünya Günü kutlanıyor
    Karikatür
    Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptalini öngören tasarı kabul edildi
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet