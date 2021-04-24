Paribu'dan açıklama: İlgili kurumlarla temas halinde çalışıyoruz

Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından Paribu, "Öncü ülkelerdeki regülasyonları titizlikle takip eden lider platform olarak kullanıcılarımızın veri ve varlıklarını kesintisiz uyguladığımız güvenlik protokol ve prosedürleriyle koruyoruz. Kullanıcılarımızın tüm kripto varlıkları iç denetim prosedürleriyle teminat altındadır" açıklaması yaptı.