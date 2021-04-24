Bloomberg: Rezervdeki ilk ciddi satış yerel seçim öncesinde oldu

Bloomberg, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dünkü açıklamaları ile ilgili olarak 'TCMB Başkanı Rezervleri Tüketen Politikaları Savundu' dedi ve ilk ciddi rezerv satışının 31 Mart 2019'daki yerel seçim öncesinde yapıldığını hatırlattı.

Merkez Bankası (TCMB) ile ilgili olarak 128 milyar dolarlık döviz rezervine ilişkin tartışma sürerken, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Merkez Bankası'nın rezervleri varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi. Bugün rezerv konusu tartışılırken, o günkü şartları değerlendirmemiz ve o günkü şartlara bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg de bugünkü haberinde, ilk ciddi rezerv düşüşünün 31 Mart 2019 tarihindeki yer seçimler öncesinde yapıldığını hatırlattı.

'Rezervleri tüketen politikaları savundu'

'TCMB Başkanı Rezervleri Tüketen Politikaları Savundu' başlıklı yazıda, bankanın rezervlerinin satılmasının Türkiye'ye maliyetinin 100 milyar doların üzerinde olduğu belirtilerek, Kavcıoğlu'nun programda rezerv erimesine neden olan politikaları savunduğunu vurgulandı.

Kavcıoğlu'nun rezerv satışını savunurken dile getirdiği, “Müdahale edilmeseydi TL'deki değer kaybı ve faizlerdeki yükseliş kontrolden çıkardı” sözünü de aktaran Bloomberg, TL'nin istikrar kazanamadığını söyledi.

Muhalefet partilerinin, rezerv satışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı suçladığını hatırlatan Bloomberg, ilk ciddi rezerv satışının 2019'daki yerel seçimler öncesinde yapıldığını hatırlattı.

Bloomberg ayrıca, 31 Mart 2019'daki yerel seçim öncesinde 15 Mart haftasında TCMB'nin rezervlerinde 6.3 milyar dolarlık belirgin bir düşüş olduğunu ve 31 Mart'taki seçim öncesinde ve İstanbul'da belediye seçiminin tekrarlandığı tarihe kadar satışın devam ettiğini söyledi.

Daha sonra ABD ile yaşanan jeopolitik gerilimin TL'de değer kaybına neden olduğu ve döviz kurlarına resmi olarak duyurulmayan müdahalelerin sürdüğünü, 2020'de devam ettiğini ve Albayrak'ın bakanlıktan ayrılışıyla sona erdiğini belirten ajans, 2020 yılı başından Nisan 2021'e kadar brüt rezervlerde yüzde 15, net rezervlerde yüzde 75 düşüş olduğunu, bankalardan swap yolu ile TCMB'nin borç aldığı dövizlerin miktarının on milyarlarca dolara ulaştığını, bu miktar düşüldüğünde net rezervin ekside olduğunu hatırlattı.