Kripto para borsalarında kriz: Birine daha ulaşılamıyor

Kripto para borsalarında Thodex, VeBitcoin ve GoldexCoin'in ardından Sistemkoin'e de erişim sağlanamadığı ortaya çıktı.

Kripto para borsası Thodex’in işlemlere ara vermesi ve kurucusu Furkan Fatih Sözer’in yurtdışına kaçması, ardından bir başka kripto para borsası olan Vebitcoin’un da faaliyetlerine ara vermesi sonrasında bir başka yerli kripto borsası olan Sistemkoin’e de iki aydır erişim sağlanamadığı ortaya çıktı.

Sistemkoin’un internet sitesinde, “Web sitemiz, plansız ve zorunlu bir sunucu güncellemesi sebebiyle geçici olarak kapalıdır. En kısa sürede yeniden hizmetinizde olacağız. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz” mesajının yer aldığı görüldü.

Bugün de VeBitcoin'e yönelik soruşturmada, şirket yöneticisi ve çalışanları 4 kişinin gözaltına alındığı ve şirketin CEO'su İlker B.'nin ise 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenilmişti.