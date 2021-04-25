Asya piyasaları açıldı: Dolar/TL 8,44’ü gördü

Doların, ABD Başkanı Biden'in Ermeni tehcirini "soykırım" olarak tanımlayan ifadelerinden dolayı yaşanan gerginlik nedeniyle, haftaya yükselişle başlayacağı öngörülüyor.
Dolar/TL paritesi, Asya piyasalarının açılmasıyla 8,44 seviyesini gördü.
Perşembe günü 8,37 TL'den kapanış yapan Dolar/TL paritesi bu hafta güne yükselişle başlayacak gibi görünüyor. Dolar/TL paritesi, Asya piyasalarında 8,44'ten işlem gördü.
Doların, ABD Başkanı Biden'in Ermeni tehcirini "soykırım" olarak tanımlayan ifadelerinden dolayı yaşanan gerginlik nedeniyle, haftaya yükselişle başlayacağı öngörülüyor.
Dolar/TL paritesi, Asya piyasalarının açılmasıyla 8,44 seviyesini gördü.
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