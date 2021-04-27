Market hisselerinde 'tam kapanma' yükselişi

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 'tam kapanma' kararı, market hisselerinde yükseliş getirdi.

Bloomberg'in haberine göre BIST 100 endeksi güne yüzde 0.62 artışla başlarken, gıda ve perakende endekslerinde yükseliş yüzde 3'ü buldu. Hisselere bakıldığında açılışta BİM yüzde 3.5; Şok yüzde 3.4; Migros hisseleri ise yüzde 2.8 yükseldi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.