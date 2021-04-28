Bitcoin kritik teknik seviyenin eşiğinde

Bitcoin, son 2 haftadır 50 günlük hareketli ortalamasının altında bir seyir izlerken, son yükselişle birlikte ortalamanın tam sınırında bulunuyor. Ethereum rekor tazelerken, Litecoin ve XRP de hafta başından bu yana yükselişte.

En büyük piyasa değerine sahip kripto para olan Bitcoin çarşamba günü 54 bin 756 dolar seviyesinde hafif aşağıda bir seyir izlerken 50 günlük hareketli ortalaması 57 bin 44 dolar seviyesinde bulunuyor. Son iki haftadır 50 günlük hareketli ortalamasının altında bulunan Bitcoin, piyasada işlem yapanları riski azaltmaya yönlendirebilir.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Ethereum ise dün 220 dolara yakın yükselişle 2.644 dolarlık rekorunu kırdıktan sonra geri çekildi. Çarşamba günü 2.717 dolar seviyesine kadar ulaşan Ethereum, sonrasında geri çekilerek 2.618 dolar civarında seyrediyor. Haftaya 2.220 dolar civarında başlayan Ethereum hafta başından bu yana yüzde 18’e yakın yükseliş kaydetti.

Litecoin hafta başından bu yana yüzde 15’den fazla yükselişle 252 dolar seviyesinde seyrederken, XRP (Ripple) hafta başından bu yana yüzde 30’dan fazla yükseldi.