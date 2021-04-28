Tesla'dan sonra Nexon'dan da Bitcoin'e 100 milyon dolarlık yatırım

Japonya ve Güney Kore merkezli video oyun üreticisi Nexon, Bitcoin alımı için yaklaşık 100 milyon dolar harcadığını ve kripto para birimine destek verdiğini duyurdu.

Tesla'dan sonra bir firmadan daha yüklü Bitcoin alımı ve kripto paraya destek açıklaması geldi.

Japonya ve Güney Kore merkezli Nexon firması, Bitcoin başına ortalama 58 bin dolar maliyetle yapılan satın alımlarda rezervlerinin yüzde 2'sinden azını kullandığını belirtti.

CONGRATS to one of my fave CEOs, @owenmahoney of @Nexon_America, for this #Bitcoin news! Not surprised, given how thoughtful Owen has been about macro issues for years. We started talking about BTC in ~2015, I think. Welcome to rarified CEO air, Owen! https://t.co/gForREJpvO — Caitlin Long 🔑 (@CaitlinLong_) April 28, 2021

​Nexon CEO'su Owen Mahoney yaptığı açıklamada, "Bitcoin'in gelecekteki yatırımlar için nakit değerini korurken, uzun vadeli istikrar ve likidite sağladığına inanıyoruz" dedi.

Kripto para birimine desteğini açıklayan firma, nakit rezerviyle Konami gibi eğlence şirketlerine yatırım yapmayı planlıyor.