TCMB altın satışında birinci sırada

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilk çeyrekte en fazla altın satışı gerçekleştiren merkez bankası oldu.

Dünya Altın Konseyi’nin ilk çeyrek piyasa değerlendirme raporuna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilk çeyrekte en fazla altın satışı yapan merkez bankası oldu.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre; raporda TCMB’nin altın rezervlerinin 2021'in ilk çeyreğinde 31.5 ton azalarak 512.5 tona düştüğü belirtilirken, art arda üç çeyrektir net satıcı konumunda bulunduğu da vurgulanıyor. Filipinler ise 24.9 ton altın satışıyla ikinci sırada gelirken, üçüncü sırada 6.7 ton satışla Birleşik Arap Emirlikleri geliyor.

Rapora göre, Türkiye’de külçe altın, gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altınına olan talep 2021'in ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre 23.3 ton artarak 44.3 ton olarak gerçekleşti.

TCMB’nin swaplar dahil net döviz rezervleri ise ilk çeyrekte 3.5 milyar dolar azalırken, dolar cinsinden altın rezervi 43.5 milyar dolardan 38.9 milyar dolara geriledi. Altın fiyatları ise ilk çeyrekte yüzde 10’dan fazla düşüşle ons başına 1.898 dolardan 1.707 dolara geriledi.