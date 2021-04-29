Dolar/TL enflasyon raporu sonrası geriledi

Dolar/TL kurunda ilk işlemler 8.20 seviyesinin etrafında gerçekleşirken, enflasyon raporu toplantısı sonrasında dolar/TL 8.15 civarına geriledi.
Türkiye'nin risk primi 420 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi de yüzde 17.95 seviyesinde. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvil faizi yüzde 1.65 seviyesinde bulunurken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyrediyor.
Türk varlık fiyatlamaları açısından günün en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporu oldu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ilk enflasyon raporu sunumunda sıkı para politikasının kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini söyledi.
Kavcıoğlu, enflasyon beklentileriyle ilgili "2021 TÜFE tahmini yüzde 9.4'ten yüzde 12.2'ye revize edildi. 2022 TÜFE tahmini de yüzde 7'den yüzde 7.5'e revize edildi" dedi.
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