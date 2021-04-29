Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1.74 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 739 milyon dolar düşüş gösterdi ve 47 milyar 947 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 49 milyar 686 milyon dolar olan rezervler, 22 Nisan ile sona eren haftada 47 milyar 947 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 855 milyon dolar seviyesinden milyar 40 milyon 730 dolar seviyesine geldi. Böylece toplam rezervleri 89 milyar 541 milyon dolar olan seviyesinden 88 milyar 677 milyon dolar seviyesine geldi. TCMB brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Resmi rezerv varlıkları 1.09 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 89 milyar 661 milyon dolar olan rezervler 23 Nisan itibarıyla 88 milyar 575 milyon dolara geldi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları 48 milyar 249 milyon dolardan 46 milyar 282 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 39 milyar 855 milyon dolardan 40 milyar 730 milyon dolara geldi.

Net uluslararası rezervleri 638 milyon dolar arttı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 638 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 10 milyar 586 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 23 Nisan ile sona eren haftada 11 milyar 224 milyon dolara geldi.