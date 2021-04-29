Ethereum tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Bitcoin'den sonra kripto para piyasalarının en değerli parası olan Ethereum'un değerinde rekor artış gözlemlendi. Bu artışla Ethereum, Bitcoin'in toplam piyasa değerinin üçte birine erişmiş oldu.

Kripto para birimi Ethereum'un değeri, gün içinde gerçekleşen artışla birlikte 2 bin 800 doları gördü.

​Böylelikle Ethereum'un toplam piyasa değeri şu anda 322 milyar dolara ulaşmış oldu. Bu rakam, Bitcoin'in toplam piyasa değerinin kabaca üçte birine karşılık geliyor.

'5 bin dolar seviyesini görebilir'

Uzmanlar, Ethereum'daki olağanüstü artışın DeFi (merkezi olmayan finans) uygulamasına güç veren temel teknolojisiyle ilgili olduğunu öne sürüyor.

Öte yandan, artışın bu hızla devam etmesi durumunda Ethereum'un kısa vadede 3 bin dolar, uzun vadede ise 5 bin dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.