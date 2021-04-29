2020’de TürkAkım yüzde 43, Mavi Akım yüzde 55 doluluk oranıyla çalıştı

Rus doğalgaz devi Gazprom’un raporunda, TürkAkım doğalgaz boru hattından son bir yılda 13 milyar 510 milyon metreküp doğalgazın nakledildiği bildirilerek, “İlk hattan gaz alan Türk tüketicilerin yanı sıra, 2020 yılı boyunca ikinci hattan nakledilen Rus gazı Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanyalı tüketicilere ulaştırılmaya başladı” ifadesine yer verildi.

Mavi Akım boru hattının, 2020’de yüzde 55 oranındaki doluluk oranıyla faaliyet gösterdiği ifade edilirken gaz sevkiyatının, bir önceki dönemdeki 11 milyar 100 milyon metreküpten 8 milyar 760 milyon metreküpe düştüğü belirtildi.