Rusya ile Almanya'dan ortak hidrojen enerjisi projeleri uygulama kararı

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir görüşme gerçekleştiren Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Almanya’nın hidrojen enerjisi alanında ortak projeleri uygulama konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, Enerji Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ilgili talimatın verileceğini söyledi.

Novak, yaptığı açıklamada "Hidrojen enerjisi alanında ortak projeleri uygulama konusunda anlaştık. Kısa bir süre önce Rusya’yı ziyaret eden Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, hidrojen enerjisi alanında ortak projeler geliştirilmesini önermişti. Enerji bakanına ve şu anda burada bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’a Almanya ile ortak başlayacağımız bir-iki projenin startı için gerekli talimatları vereceğim" ifadelerini kullandı.

Novak ile Altmaier arasında gerçekleşen görüşmede Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, St.Petersburg Madencilik Üniversitesi Rektörü Vladimir Litvinenko ve eski Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Klaus Tölfer de hazır bulundu.