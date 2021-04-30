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    Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi

    Dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 15 azaldı

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104301044391839-dis-ticaret-acigi-martta-yuzde-15-azaldi/

    Türkiye ekonomisinin ihracatı geçen Mart'ta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25.6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.9 azaldı.

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25.6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 17.2, ithalat yüzde 9.6 arttı

    Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.2 artarak 49 milyar 986 milyon dolar, ithalat yüzde 9.6 artarak 61 milyar 29 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Mart ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 41.6, ithalat yüzde 36.7 arttı

    Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Mart ayında yüzde 41.6 artarak 12 milyar 698 milyon dolardan, 17 milyar 985 milyon dolara yükseldi.

    Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 36.7 artarak 14 milyar 357 milyon dolardan, 19 milyar 627 milyon dolara yükseldi.

    Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 1 milyar 643 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 39.0 artarak 37 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91.6 oldu.

    'Dış ticaret açığı 5 milyar 469 milyon dolardan, 4 milyar 653 milyon dolara geriledi'

    Dünya'nın haberin haberine göre Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.9 azalarak 5 milyar 469 milyon dolardan, 4 milyar 653 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mart ayında yüzde 70.9 iken, 2021 Mart ayında yüzde 80.3'e yükseldi.

    Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 15.2 azalarak 13 milyar 17 milyon dolardan, 11 milyar 43 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mart döneminde yüzde 76.6 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 81.9'a yükseldi.

    Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

    Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 675 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 243 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 64 milyon dolar ile İngiltere, 979 milyon dolar ile İtalya, 927 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.0'ını oluşturdu.

    Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 623 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 90 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 837 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 677 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 376 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.2'sini oluşturdu.

    İthalatta ilk sırayı Çin aldı

    İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mart ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 812 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 537 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 235 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 76 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 71 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41.2'sini oluşturdu.

    Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 7 milyar 253 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 71 milyon dolar ile Rusya, 5 milyar 447 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 679 milyon dolar ile İtalya, 2 milyar 650 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39.5'ini oluşturdu.

    Etiketler:
    Rusya, Almanya, ithalat, ihracat, Ticaret, Ekonomi, Türkiye, Ticaret Bakanlığı
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