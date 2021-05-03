Ethereum rekor yükselişle 3 bin doları geçti

Ethereum son 10 günde yüzde 30'dan fazla yükselişle 3 bin dolar sınırını geçerken, en büyük kripto para olan Bitcoin'in piyasa dominansı yüzde 46 seviyesine kadar geriledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Ethereum, son 10 günde yüzde 30'dan fazla yükselişle 3 bin dolar sınırını geçerek bugün sabah saatlerinde 3 bin 54 dolardan işlem gördü.

En büyük kripto para olan Bitcoin'in dominansı sene başında yüzde 70 civarındayken şu an 2.3 trilyon dolar değer ile yüzde 46 seviyesinde bulunuyor. Ethereum'un dominansı ise yıl başından bu yana kademeli bir yükselişle dominansını yüzde 15'e çıkarmış durumda.

2021 yılına 729 dolar civarında başlayan Ethereum, sene başından bu yana yüzde 312 değer kazarak değerini dörde katladı.

Bitcoin 50 günlük ortalamasının hemen üzerinde 57 bin 900 dolar civarında işlem görürken Litecoin 273 dolar seviyesinde bulunuyor. Bloomberg Galaxy Kripto Para Endeksi ise yüzde 5'ten fazla yükseliş kaydetti.