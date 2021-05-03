Ekonomist Demirtaş'tan kripto uyarısı: 2018 yılına benzer bir çöküş yine olacak, son vagona binenlerin canı çok yanacak

Kripto piyasalarında 2018 yılına benzer çöküş yine olacak ve her yatırımda olduğu gibi son vagona binenlerin canı çok yanacak. Kısa vadeli girer çıkarım diyenler üzülecek. Bu olacak ama ne zaman olacağını halving bazlı ısı haritalarının söylediği dışında pek bilmiyoruz.