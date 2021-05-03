Ekonomist Demirtaş'tan kripto uyarısı: 2018 yılına benzer bir çöküş yine olacak, son vagona binenlerin canı çok yanacak

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiasıyla birlikte kripto para borsalarıyla ilgili tartışmalar sürüyor.
Sosyal medya hesabından 'kripto para' piyasasına ilişkin uyarılarda bulunan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şunları kaydetti:
- ''Kripto piyasalarında 2018 yılına benzer çöküş yine olacak ve her yatırımda olduğu gibi son vagona binenlerin canı çok yanacak. Kısa vadeli girer çıkarım diyenler üzülecek. Bu olacak ama ne zaman olacağını halving bazlı ısı haritalarının söylediği dışında pek bilmiyoruz.
Kripto piyasalarında 2018 yılına benzer çöküş yine olacak ve her yatırımda olduğu gibi son vagona binenlerin canı çok yanacak. Kısa vadeli girer çıkarım diyenler üzülecek. Bu olacak ama ne zaman olacağını halving bazlı ısı haritalarının söylediği dışında pek bilmiyoruz.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) May 2, 2021
'Kendinizi koruyun'
- Yüzde 70-80-90 çöküşleri midesi kaldıramayacakların, midelerinin kaldıramayacağı miktarlarla asla girmemeleri lazım. 2016-2017 yılından yatırımcı olup zaten 10-20 kat kazanmış bir yatırımcı ile bugün yatırım yapan nasıl aynı toleransa sahip olabilir? Olamaz. Kendinizi koruyun.
'Kimseden tavsiye almayın’
- 'Hoca-Peder-Haham dese inanmayın. En sevdiğiniz politikacı dese inanmayın. En sevdiğiniz futbolcu dese inanmayın... kendi araştırmanızı yapın sadece kendinizin öğrendiğine inanın.
‘Piyasanın yüzde 90’ı batacak’
- Arabamı, evimi satıp coinlere gireceğim diyenler var. Batarsınız. Asla yapmayın. Tüm para bir alana yatırılmaz. Sepet yapılır. Her zaman dediğimi unutmayın bu piyasanın yüzde 90’ı batacak. Kaybetmeye göze alamayacağınız para yatırılmaz.''
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)