TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketler internetten satışlarına devam edebiliyor, olan yine esnafa oluyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pazar günleri kapalı olan zincir marketlerin, satışlarına internetten devam etmesini eleştirdi. Palandöken, "Olan yine esnaf ve sanatkarlara oluyor. Bir buçuk yıldır esnafın tüm mal varlığı elinden gitti. Üstüne de bir o kadar borçlandı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren 17 günlük tam kapanmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İçişleri Bakanlığı genelgesi ile pazar günleri zincir marketler kapalı olduğu halde h-ticaret yapan kargo ve lojistik firmaları aracılığıyla zincir marketler satışa devam ediyor. İnşaat ve imalat dışındaki sektörler kapalı olduğu halde tüm sektörlerde internet üzerinden satışlar yapılabiliyor" diyen Palandöken, devamında "AVM'ler kapalı ama AVM'lerde satılan ürünlerin tamamına internet üzerinden ulaşılabiliyor. Olan yine esnaf ve sanatkârlara oluyor. Bir buçuk yıldır esnafın tüm mal varlığı elinden gitti. Üstüne de bir o kadar borçlandı. Pandemi tamamen bitip hayat normale dönse bile esnafın normale dönme ihtimali kalmadı" ifadesini kullandı.

İnşaat ve imalat dışındaki sektörler kapalı olduğu halde bu sektörlerde satışlar nereden ve nasıl yapıldığını merak ettiklerini belirten Palandöken, şöyle konuştu: