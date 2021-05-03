Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait tüketici fiyat endeksini açıkladı. Nisan ayında tüketici fiyatları endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.68 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon ise nisanda yüzde 17.77 olarak kaydedildi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu. Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 13.70 oldu.

Enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı hesaplama örneği şöyle:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Mayıs 2021 kira artış oranı: Yüzde 13.70

Mayıs ayı kira zammı tutarı: 137 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1137 TL

Açıklanan rakamlara göre aylık ödemesi 1000 lira olan bir kiracının mayıs ayında ödeyeceği kira zammı 137 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1137 TL lira olarak gerçekleşti.