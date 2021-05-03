Hazine 2 yıllık tahvilde 1.32 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli tahvilde toplam 1.32 milyar TL'lik borçlanmaya imza attı. İlgili tahvilin ihraç ihalesinde bileşik faiz yüzde 18.11 olarak kaydedildi.

Bloomberg'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6.10 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 3.04 milyar TL’lik teklife karşılık 968.6 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi.

Hazine’nin 2 yıllık tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 18.11 oldu.

İhalesi öncesi ise piyasa yapıcıların 551 milyon TL’lik teklifine karşılık 350 milyon TL satış yaptı. Hazine aynı tahvilde kamuya satış yapmadı.