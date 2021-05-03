Bakan Bilgin: Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

"Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek" bilgisini veren Bilgin, "SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerini 1100 TL'ye yükselttiklerini duyurmuştu.