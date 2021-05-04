Ethereum'da yeni rekor

Bitcoin’in ardından en büyük birim olan Ethereum, 3 bin dolar sınırını aşmasının ardından bir rekor daha kırarak 3457 sınırına dayandı.

Kripto para piyasalarında en büyük para birimlerinden olan Ethereum'daki artış devam ediyor.

Dün yaşanan rekor yükselişle 3 bin dolar sınırını geçen Ethereum, son olarak yüzde 6 düşüşle 3244 dolara inmeden önce 3457 bin dolar seviyesine yükselerek bir rekor daha kırdı.

Ethereum'daki yükselişin nedeni olarak, Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanması olarak görülüyor.

'Kripto alanındaki her şeye para yatırılıyor'

© REUTERS / DADO RUVIC Dogecoin'in geliştiricilerinden Sporklin hayatını kaybetti Kyle Rodda, söz konusu yükselişle ilgili yaptığı değerlendirmede "Şu anda gördüğümüz şey, spekülatif fazlalığın tanımı. Kripto alanındaki her şeye para yatırılıyor" dedi ve bunu yirmi yıl önceki 'teknoloji balonu çılgınlığına' benzetti.

376 milyar dolarlık piyasa değeriyle, yatırımcılar Ethereum'daki kazançları çok daha ciddiye alıyorlar ve Bitcoin'in yükselişini yakaladığını söylüyorlar.

Bitcoin karşısında, Ethereum'un değeri bu yıl iki katından fazla arttı ve Salı günü erken saatlerde iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yıl yüzde 90 artış gösteren Bitcoin ise, 55.625 dolara geriledi.

Dogecoin Ford ile Twitter'ı geçti

Öte yandan, Dogecoin ise 49.8 milyar dolar değerine yükselerek Ford Motor Company'den ile Twitter'dan daha değerli bir konuma ulaştı.

Ford'un 45.2, Twitter'ın ise 44.1 milyar dolar değeri bulunuyor.