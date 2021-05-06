Bitcoin 57 bin doların üzerine yükseldi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ülkesinde kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmesinin ardından, 54 bin dolara kadar geriledikten sonra gelen alımlarla 57 bin doların üzerine yükseldi.

Cointelegraph'ın haberine göre, Decentrader Kurucu Ortağı Philip Swift, göstergelerin uzun vadeli boğa piyasasının devam edeceğine işaret ettiğini ileri sürdü ve "Bitcoin'in çakılmayacağını ve daha fazla yükselmeden önce konsolide olacağını düşünüyorum. Diğer birçok gösterge, BTC'nin çok daha fazla yükselme potansiyeli olduğunu ve döngünün bitmediğini gösteriyor" dedi.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 45'in de altına inerken, 3,535.22 dolarlık yeni rekor düzeyi görenyüzde 17'ye ulaştı.

Kripto para piyasalarına gelen genel alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca yedi birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden yalnızca bir birim düşenler arasındaydı. Son 24 saat içinde 54.039.63 ve 57.911.36 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.58 artışla 57.368.78 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.72 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 50 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 71.27 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.15 artışla 3.499.21 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 30.08 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 404.6 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimison 24 saatte yüzde 3.78 artışla 646.48 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 14.08 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 99.15 milyar dolara yükseldi. Tüm piyasalarda2.0 trilyon 380.12 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 9.608 kripto para biriminin işlem gördüğü 372 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.9'unu Bitcoin, yüzde 17.0'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 259 milyar dolar düzeyindeydi.