İzmir'de bir kasapta satılan etin kilosu 1200 dolar

İzmir'de bir kasap dükkanında kilosu 1200 dolara et satılıyor. Fiyatla ilgili değerlendirmelerde bulunan kasap, "Ekonomik şartlardan dolayı 1200 dolarlık eti herkes tercih edemiyor" diyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kasap dükkanında kilosu 1200 dolara satılan ve Japon ırkı 'wagyu' cinsi sığırdan elde edilen 'kobe' eti dikkat çekiyor.

Dükkanda 160 TL'den 1200 dolara kadar et bulunduğunu söyleyen kasap, "160 TL'lik etimizden dahi alan insanlar bu eti daha önce hiçbir yerde yemediklerini söylüyor. Mesela ekonomik şartlardan dolayı 1200 dolarlık eti herkes tercih edemiyor. Fakat bu etten alan insanlar da çok iyi bir şekilde geri dönüşler yapıyor" dedi.

Günbey, "Etin fiyatı, bilmeyen insanlara pahalı geliyor. Sosyal medya sayesinde Dubai'den Katar'dan özel olarak gelen müşterilerimiz var. Bilen insanlar da bunun için geliyor. Bilmeyen insanlara etin tadına baktırıyoruz ve bu şekilde etin lezzetini gösteriyoruz" ifadesini kullandı.