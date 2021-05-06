Abdullah Kiğılı: İç piyasa kötü durumda, dolar/TL tahmini gerçekçi değil

Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, tam kapanma sebebiyle iç piyasanın kötü durumda olduğunu söyledi. Kiğılı, "TCMB'nin anketinde yıl sonu 8.71 tl dolar/TL tahmini inandırıcı değil. Üretim için ön siparişlerin verilmesi gerekiyor, planlama yapamıyoruz" dedi.

Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, tam kapanma döneminde hazır giyim sektöründe yaşananlarla ilgili olarak Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulundu.

Kiğılı, tam kapanma sebebiyle iç piyasanın kötü durumda olduğunu belirttiği değerlendirmesinde, haftalık çalışma süresinin 85'ten 36 saate indiğini açıkladı.

"TCMB'nin anketinde yıl sonu 8.71 tl dolar/TL tahmini inandırıcı değil. Üretim için ön siparişlerin verilmesi gerekiyor, planlama yapamıyoruz" diyen Kiğılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da birçok önemli markanın iflas noktasında olduğunu söyledi.