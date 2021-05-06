Faiz kararı sonrası döviz kurları düşüşte

Piyasalarda haftanın en önemli verisi olan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı ve TCMB faizleri yüzde 19 seviyesinde sabit bıraktı.

Beklentilere paralel gelen karar sonrası döviz kurlarında sınırlı düşüşler yaşandı.

Dünya'nın haberine göre dün günün büyük bir bölümünde 8.35 civarında seyrettikten sonra kapanışı 8.32'den yapan dolar/TL, faiz kararına kadar bu seviylerdeki hareketini korudu.

Kararla birlikte dolar/TL 8.28'e çekilirken iki gündür 10 liranın üzerinde tutunan euro/TL, faiz kararında sonra 10 liranın altına indi.