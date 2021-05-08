Halkbank'ın kârında yüzde 92 düşüş

Halkbank‘ın 2021 ilk çeyrek net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 92 oranında azalarak 59 milyon 35 bin TL oldu.

Finansgündem’in haberine göre Halkbank, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Konsolide olmayan verilere göre banka yılın ilk 3 ayında 59 milyon 35 bin TL net kâr elde etti.

Buna göre bankanın 2021 ilk çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 92 oranında azalmış oldu.

Halkbank, 2020’nin ilk çeyreğinde 825 milyon 85 bin TL net kar açıklamış, yılı 2 milyar 600 milyon 45 bin TL toplam konsolide olmayan net kar rakamıyla tamamlamıştı.