Yuan 3 yılın zirvesinde

Çin’in yurtiçinde fiyatladığı yuanın dolara karşı değeri, toparlanma farklılıklarından dolayı 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin’in yurtiçinde fiyatladığı yuanın dolara karşı değeri 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verisi sonrasında değer kaybeden dolar ile birlikte dolar/yuan kuru yüzde 0,5 düşüşle dolar başına 6,4291 yuan oldu.

ABD Hazine tahvil faizlerindeki düşüşle gelişen piyasa para birimleri yükselirken yuan da Nisan ayında dolara karşı önemli bir yükseliş kaydetti.

Çin ekonomisinin benzerlerinden daha hızlı toparlanması ve para politikasının noarmalleşme işaretleri göstermesiyle yuan yıl başından bu yana Asya’da en iyi performans gösteren ikinci para birimi oldu.

DBS Hong Kong Hazine Piyasalar Direktörü Tommy Ong, kurdaki yükselişle ilgili “Yuan, dolar zayıflamasa bile yükselmeye devam edecek. Kur sermaye girişleri ve büyük bir ticaret fazlasından destek buluyor. Çin Merkez Bankası kazançları yavaşlatmak için kuru düzeltmeye çalışacak fakat doğrudan müdahale etmeyecektir” dedi.