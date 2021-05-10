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    BioNTech, aşı

    BioNTech, yılın ilk çeyreğinde 1.128 milyar euro kar açıkladı

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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ilk çeyrekteki net karı, aşı satışının ardından gelirlerindeki sert yükselişle 1 milyar 128.1 milyon euro olarak gerçekleşti.

    BioNTech, 2021'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal rakamlarını açıkladı.

    Buna göre, şirketin birinci çeyrekteki net karı, net gelirlerindeki sert yükselişle, 1 milyar 128.1 milyon euroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın ocak-mart döneminde 53.4 milyon euro zarar açıklamıştı.

    Şirketin toplam gelirleri birinci çeyrekte 2020’nin aynı çeyreğine göre yüzde 7 bin 138 artarak 2 milyar 50 milyon euroya yükseldi. Piyasalarda beklenti 1,71 milyar euro olması yönündeydi. Şirket geçen yıl birinci çeyrekte 27.7 milyon euro gelir elde etmişti.

    Şirketin hisse başına karı da 4.39 euroya denk geldi.

    Aşı teslimatlarıyla birlikte 12.4 milyar euro gelir beklentisi

    BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 1 milyar 800 milyon doz dağıtımı için 91 ülkeyle anlaşma yaptıklarını ve 6 Mayıs'a kadar toplam 91 ülkeye 450 milyon doz Kovid-19 aşısı teslimatını tamamladıklarını da bildirdi.

    BioNTech, bu yıl aşı üretim kapasitesinin 3 milyar doza ulaşmasını ve 1 milyar 800 milyon doz aşının teslimatından 12.4 milyar euro gelir bekliyor.

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    Etiketler:
    ilaç, Koronavirüs, Kovid-19, Aşı, Euro, Gelir, Kar, Pfizer, BioNTech
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