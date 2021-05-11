Bakan Varank: Sanayi üretimi üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Mart ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarına ilişkin, "Sanayi, Mart'ta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu" değerlendirmesinde bulundu.