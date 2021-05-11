Türk Patent ve Marka Kurumu'na 267 coin marka başvurusu yapıldı

İlk kez 2009 yılında sanal piyasalarda yer alan bitcoin gibi kripto paralara olan ilgi katlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türk Patent ve Marka Kurumu'na 267 coin amaçlı marka başvurusu ulaştı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na finansal ve parasal hizmetler başlığı altında bugüne kadar 267 coin için marka başvurusunda bulunulduğu belirtilirken, ilk başvurunun 2012 yılında coin adı altında yapıldığı ortaya çıktı.

'2021'in ilk 4 ayında kuruma 117 coin marka başvurusu yapıldı'

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre bir yandan dolandırıcılık olaylarıyla bir yandan da dünya finans piyasalarının yükselen değeri olarak adından sıkça söz ettiren dijital para coin'ler Türkiye'de de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

'Türkcoin, reiscoin, helalcoin, rabiacoin, emlakcoin, inşaatcoin'

Coin marka başvuruları son 4 ayda rekor seviyelere ulaştı. 2021'in ilk 4 ayında kuruma 117 coin marka başvurusu yapıldı.

Bunlar arasında Türkcoin, reiscoin, helalcoin, rabiacoin, emlakcoin, inşaatcoin gibi markalar dikkat çekti.