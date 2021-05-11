Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kur farkı vergisi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduatlarına yönelik 'kur farkı vergisi' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır" dendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduatlarına yönelik 'kur farkı vergisi' iddialarının ortaya atıldığı belirtildi.

"Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır" denen açıklamada, "Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir" ifadesine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın açıklaması - 11.05.2021 pic.twitter.com/ToDZ9ze19T — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) May 11, 2021

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