'Dogecoin'in katili' Shiba Coin'e büyük rağbet

Kripto para piyasalarında işlem gören binlerce coin arasından sıyrılan ve hikayesi olan coinler ilgi görmeye devam ediyor. Bitcoin, Ethereum gibi kripto paraların atası sayılabilecekler yanında yeni çıkan coinler kısa sürede hızlı yükseldi. Piyasada yeni olan Shiba Inu (SHIB) ve Pig Finance coinleri büyük ilgi görmeye başladı.

Dünya çapında kripto paralara ilişkin büyük ilgi devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum’la başlayan kripto para macerası bugün binlerce coinle varlığını sürdürüyor.

Yeni çıkan coinler büyük kripto para borsalarında işlem görmese de uyanık davrananlar servet ediniyor. Listenin en genç üyeleri Shiba Inu (SHIB) ve Pig Finance gözde coin olma yolunda ilerliyor.

​Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, Kripto para piyasasına henüz yeni girmelerine rağmen Shiba Inu ve Pig Finance coinleri büyük ilgi gördü. Kısa sürede yatırım yapanlar paralarını katlamaya başlayınca kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye başladılar.

Bol sıfırlı coinler

Yeni çıkan kripro paralarda bol sıfır olması nedeniylegerçekleştiriliyor. Örnek vermek gerekirse şu anda 1 kuruşa 5 bin adet Pig Finance, yine 1 kuruşa 500 adet Shiba Inu coinleri alınabiliyor. 1 milyon adet Shiba Inu 292 lira tutarken 1 milyon Pig Finance 28.3 lira seviyesinden alınabiliyor.

Bol sıfırlı fiyata sahip olan Pig Finance ve Shiba Inu’da sıfırlar azaldıkça kazanç da katlanmış oluyor. Pig Finance, Mart ayında ilk kez satışa çıktığında 0.000000014 dolardan işlem görüyordu. Bugün ise fiyatı 0.000003 dolardan işlem görüyor.

Yine Shiba Inu’nin grafiğine bakıldığında Şubat ayında ilk çıktığında 0.0000000035 dolardan işlem görürken bugün 0.000035 dolara kadar fiyatının yükseldiği görülüyor. Shiba Inu kısa sürede yüzde 1 milyon kazandırırken Pig Finance da yüzde 21.328 oranında kazandırmış oldu.

Shiba Inu'nun yüzde 50'si Vitalik Buterin'de

Dogecoin’in çıkışında etkili olan shiba inu cinsi köpeğin adıyla piyasaya sürülen Shiba Inu coini kendisini 'Dogecoin killer (Dogecoin'in katili)' unvanıyla tanıtıyor.

Ryoshi isimli biri tarafından ortaya çıkarılan Shiba Inu, Ethereum temelli bir coin olarak satışa çıktı. Toplam arzın yüzde 50’si Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’e gönderildi.

Binance'da listelendi

Gate.io’da işlem gören Shiba Inu, dün saat 14.00 itibarıyla Binance’da listelenmeye başlandı. Binance’a girmesinin ardından sistemlerde oluşan sorun nedeniyle Binance para çekme işlemlerini kısa süreliğine durdurdu ve kripto para yatırımcıları arasında telaş başladı. Ancak sorun giderilince para çekme işlemleri normale döndü.