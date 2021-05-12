Konut satışları nisan ayında 100 binin altına geriledi

Türkiye genelinde konut satışları, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1241 artarak 95 bin 863 oldu. Yüzde 124'lük artışta pandemi nedeniyle baz etkisi yaşanırken geçen aya göre yüzde 13.8 düşüş yaşandı.

Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124.1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20.1 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9.5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5.7 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.

İpotekli konut satışları Nisan ayında 17 bin 514 olarak gerçekleşti

Dünya gazetesinin aktardığına göre Türkiye genelinde Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 artış göstererek 17 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18.3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 769 konut satışı ve yüzde 21.5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 78 bin 349 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 204,9 artarak 78 bin 349 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 491 konut satışı ve yüzde 19.8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80.4 oldu.

Ankara 6 bin 867 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 300 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Ardahan oldu.