Merkez Bankası, piyasayı 79 milyar lira fonladı

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesine 139.8 milyar lira teklif gelirken bu tekliflerin 79 milyar TL'si kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 79 milyar TL fonladı.

Dünya'nın haberine göre Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 139.8 milyar TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 20.84 seviyesinde gerçekleşti.

Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19.00 oldu.