Bakanlıktan turizm yatırımcı ve işletmecileri için erteleme çalışması

Turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen işletmecilerin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedellerinin ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında turizm sektörüne yönelik olarak yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, kanunlar uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Konunun AK Parti Grubu ve milletvekilleri ile paylaşıldığı da kaydedildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/5mVnSG2aZe — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) May 12, 2021

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